Chiffres historiques pour l'emploi à Bruxelles

Quelque 726.350 personnes travaillaient à Bruxelles en 2017, un record depuis la création de la Région en 1989 et 10.000 unités de plus qu'un an auparavant, selon une étude de l'Observatoire bruxellois de l'emploi et de la formation que Le Soir a consulté. Depuis 2012, le taux de chômage est en baisse, alors que la part de population active augmente.