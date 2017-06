M. Michel évoque un "acte brutal" du président américain et souligne qu'il ne sera pas question qu'il y ait de la concurrence déloyale avec les entreprises belges et européennes. "Cela signifie que si les sociétés aux Etats-Unis ont un avantage, nous devrons protéger et défendre notre économie, sans naïveté", a affirmé le Premier ministre.

"Je suis pour le libre-échange et cela signifie que nous devons examiner ensemble avec nos partenaires les instruments dont nous disposons."

Belga