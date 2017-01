Charles Michel, un petit air d'Yves Leterme

Ça passe ou ça casse. Ce début 2017 s'annonce décisif pour la suédoise de Charles Michel. Le Premier ministre libéral déploie des trésors d'énergie et consulte tous azimuts. Objectif ? Relancer la dynamique de sa majorité, qui fut à deux doigts d'éclater l'été dernier. Cette revitalisation passe par un accord budgétaire et la concrétisation de trois projets qui divisent les partenaires flamands : réforme de l'impôt des sociétés, taxation des plus-values et activation de l'épargne au service de l'économie. " Charles Michel est le maître du jeu ", insiste son vice-Premier CD&V Kris Peeters. S'il échoue, un retour aux urnes anticipé n'est plus exclu.

...