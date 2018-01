Charles Michel se rend à Moscou pour souligner l'importance d'un dialogue avec la Russie

Outre son entretien avec le chef du Kremlin mercredi, Charles Michel rencontrera également le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, mardi. Divers sujets de politique internationale devraient être abordés durant ces entrevues, dont la situation ukrainienne, la crise en Syrie, les tensions dans la péninsule coréenne et les relations avec l'Union européenne.

Avec cette visite, le Premier ministre entend souligner la nécessité d'une reprise du dialogue avec Moscou. Il a en effet rappelé à plusieurs reprises ces dernières semaines que l'UE doit pouvoir parler avec la Russie en dépit des sanctions mutuelles.

La volonté de dialogue était commune, indique-t-on de source diplomatique. L'intérêt manifesté par la Belgique aurait rapidement reçu un écho positif du côté des autorités russes.

D'autres chefs d'Etat et de gouvernement européens ont déjà fait le déplacement à Moscou, dans le souci de maintenir les lignes de communication ouvertes avec le Kremlin. On compte parmi eux la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, en avril dernier, le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, en octobre 2017, le président tchèque Milos Zeman en novembre dernier ou encore l'ancien Premier ministre italien Matteo Renzi dans le courant de l'année 2016. Du côté de la Belgique, le dernier déplacement d'un Premier ministre remonte à 2011, avec la visite d'Yves Leterme.

Au-delà de l'aspect diplomatique, la visite de M. Michel comporte également un volet économique. Le chef du gouvernement fédéral aura en effet l'occasion de s'entretenir avec des hommes et femmes d'affaires belges vivant en Russie. Le Premier ministre fera également un passage par l'Ecole des hautes études en sciences économiques (HSE), où il tiendra un discours devant les étudiants sur l'Union européenne, ses défis et son avenir.

Enfin, une entrevue entre Charles Michel et des représentants de la société civile figure aussi au programme.

La visite officielle du Premier ministre dans la capitale russe aura lieu du lundi 29 au mercredi 31 janvier prochains.

Les relations entre la Russie et l'UE se sont fortement dégradées depuis l'éclatement de la crise ukrainienne. L'Europe a pris en 2014 une série de sanctions contre Moscou pour protester contre l'annexion jugée illégale de la Crimée et les atteintes à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, notamment à l'est du territoire. Les sanctions ciblent les secteurs de l'énergie, de la défense ou encore des banques russes et interdisent aux Européens les investissements financiers en Russie. Elles ont été une nouvelle fois reconduites en décembre dernier jusqu'au 31 juillet 2018 par les chefs d'Etat et de gouvernement des 28.

Moscou a répliqué en imposant un embargo sur les produits alimentaires en provenance des pays qui la sanctionnent. Un embargo que la Russie a prolongé jusqu'à fin 2018.