Charles Michel rencontre Benyamin Netanyahu au lendemain du vote d'une loi controversée

Fait inhabituel, les deux premiers ministres se sont exprimés brièvement devant la presse avant leur entretien. M. Netanyahu a insisté sur l'importance de la coopération dans le domaine économique, en particulier technologique, et la lutte contre le terrorisme. Il a aussi abordé très succinctement le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens, encore un peu plus mis à mal par le vote de la loi légalisant la colonisation sur des terres privées en Cisjordanie occupée. Selon lui, le processus bute sur une "vérité simple": le refus des Palestiniens de reconnaître Israël comme Etat juif. Cette reconnaissance constitue à ses yeux la première étape dans une marche vers la paix.

De son côté, le premier ministre belge a rappelé les bonnes relations entre la Belgique et Israël. De ce fait, il est possible d'avoir un "échange de vues ouvert", a-t-il souligné. M. Michel rencontrera mardi après-midi son homologue palestinien, Rami Hamdallah, à Ramallah.