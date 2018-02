Charles Michel et les avocats rappellent leur attachement à la séparation des pouvoirs

Le Premier ministre, Charles Michel, a rencontré mardi les présidents des Ordres des barreaux des avocats francophones, germanophones et néerlandophones, Jean-Pierre Buyle et Edward Janssens. Les uns et les autres ont rappelé à cette occasion leur attachement à la séparation des pouvoirs.