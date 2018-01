Charles Michel en Russie: "J'ai placé la Belgique dans le cockpit de l'Union européenne"

L'entretien entre Vladimir Poutine et Charles Michel à Moscou, point d'orgue de la visite officielle du Premier ministre en Russie, aura duré beaucoup plus longtemps que prévu. "Un échange fructueux" qui a permis aux deux chefs d'État de clarifier leurs positions respectives sur un certain nombre de sujets importants.