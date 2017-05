Charleroi, une Smart City en devenir

Voici un peu plus d'un an, Charleroi a rejoint d'autres grandes villes wallonnes au sein du projet régional Digital Cities. Elle dispose désormais d'une enveloppe qui lui permettra, d'ici à quelques mois, de proposer un réseau wi-fi gratuit dans des lieux clés de la ville. Avec l'implantation de la fibre optique prévue prochainement, l'installation de ce réseau n'est toutefois que le point de départ de la digitalisation de la cité. Malgré que son projet smart city ne figure pas parmi les nombreux retenus pour l'obtention de fonds Feder, Charleroi a décidé de le poursuivre. Mais là où d'autres villes mettent le paquet, elle avance pas à pas et avec une certaine prudence. Pour ne pas dire de façon timorée.

...