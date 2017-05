Charleroi : une attractivité économique largement renforcée

A l'image de la place Verte depuis l'inauguration du centre commercial Rive gauche en mars dernier, le Charleroi de demain sera moderne, attractif et vivant. Largement moquée et boudée depuis le début des années 2000, la Ville a entamé un sacré tournant depuis 2015 avec l'arrivée de Paul Magnette (PS) aux fonctions de bourgmestre. " L'enjeu des années à venir sera de réactiver des fonctions historiques à Charleroi - notamment celle du commerce - pour parvenir à recréer une mixité des fonctions ", indique celui qui est aussi ministre-président wallon. " Le centre-ville doit donc redevenir largement commerçant et jouer le rôle de locomotive pour les autres quartiers où l'on retrouvera également tous les services (éducation, administration, santé...) dont les habitants ont besoin. "

