Chaque année, 57 nouveaux emplois bruts créés pour 1.000 emplois existants

Les meilleurs scores sont enregistrés dans le Brabant wallon pour la Wallonie (75) et le Limbourg en Flandre (72). Pour la première fois, cette dynamique régionale et provinciale a été analysée sur la base du lieu d'emploi.

Les résultats de l'étude révèlent que l'augmentation brute de l'emploi est quasi identique dans les trois régions sur la période 2015-2016. Elle affiche 58 emplois créés pour 1.000 emplois existants en Région wallonne, 57 en Flandre et 56 en Région bruxelloise. Durant la même période, le taux d'emplois disparus était identique dans les régions flamande et wallonne (43 emplois disparus pour 1.000 emplois existants), mais plus élevé à Bruxelles (55).

Cette évolution nette annuelle est positive dans toutes les provinces, ajoute l'étude. La plus grande augmentation brute des emplois est enregistrée dans les provinces du Brabant wallon (7,5%) et du Limbourg (7,2%). Côté wallon, Namur atteint elle 6,5%, Luxembourg 6,1%, Liège 5,8% et le Hainaut 5,7%. "Ces différences peuvent principalement s'expliquer par la composition sectorielle", explique le chercheur Tim Goesaert.

La plupart des secteurs connaissent par ailleurs une augmentation en termes d'évolution nette, notamment ceux de soutien, tels que l'intérim, le nettoyage et la sécurité.

Les scientifiques se sont basés sur des données brutes de l'ONSS, ensuite corrigées pour des flux fictifs de l'emploi à la suite d'une fusion ou d'un changement de statut d'une entreprise.

L'étude s'inscrit dans le cadre du projet Dynam-Reg, une collaboration entre l'ONSS, l'IBSA, le Département WSE, l'IWEPS et HIVA-KU Leuven.