Ces communes autour de Liège qui pourraient tourner le dos au PS

Autour de la Cité ardente, dans les bastions historiques du PS, le PTB et les scandales ont changé la donne, depuis les élections communales de 2012. Le parti y préservera-t-il ses majorités absolues, parfois plus que centenaires ? 119 ans exactement pour Seraing, la plus ancienne, 95 ans pour Blegny, la plus " récente ". Entre les deux (par ordre décroissant) : Flémalle, Grâce-Hollogne, Beyne-Heusay, Herstal, Soumagne, Saint-Nicolas, Ans.

