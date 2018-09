Ces applis qui cartonnent sur les bancs de l'école

Explain Everything : montrer plutôt que dire

Explain Everything propose une solution multimédia complète pour créer, sur votre tablette, en solo ou en groupe, une série de supports pédagogiques (leçons, présentations, exposés) que vous pourrez ensuite illustrer à l'aide de textes, vidéos, sons, photos... Le credo de cette application : montrer plutôt que dire. Une fois l'app installée, il ne vous reste plus qu'à communiquer en temps réel avec vos collègues ou élèves par le biais d'un tableau blanc interactif, en vous aidant d'une série d'outils tels qu'un zoom, un pointeur ou un surligneur ! Les contenus produits pourront in fine être facilement partagés sur un blog, un site ou encore les réseaux sociaux. A l'heure actuelle, Explain Everything enregistre plus de 33 000 téléchargements en Belgique. L'app est proposée en anglais sur iOS, Android, Chrome OS et Windows. L'outil est payant mais 30 jours d'essai sont offerts. Notez que des tarifs spéciaux existent pour le domaine de l'éducation, à raison de cinq euros par an et par utilisateur.

