Centres fermés: le respect des droits des étrangers en régression

Au cours de la décennie écoulée, le respect des droits des étrangers au sein des centres fermés belges a régressé, selon un état des lieux dressé par le Ciré (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) et son pendant flamand Vluchtelingenwerk Vlaanderen, et qui doit être présenté lundi au Parlement, indiquent lundi Le Soir et les journaux de l'Avenir.