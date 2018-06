CEB, CE1D et CESS: 168.000 élèves entament leurs épreuves certificatives

Ces épreuves, mieux connues sous le nom de CEB pour les 6e primaires, CE1D pour les élèves de 2e secondaire, et CESS pour ceux de 6e secondaire, débutent ce vendredi 15 juin et s'étalent jusqu'au 22 juin.

Redoutées parfois autant par les parents que leurs enfants, ces épreuves externes ont pour but de jauger simultanément et uniformément tous les élèves d'un même niveau sur la base d'un même examen, avec les mêmes questions et critères de correction.

Pour dédramatiser quelque peu les choses, le cabinet de la ministre Schyns, l'administration de l'enseignement et les associations de parents ont fait réaliser pour la première fois cette année des capsules vidéo (consultables sur le site enseignement.be) afin d'expliquer aux parents et aux enfants le contenu et le but poursuivi par ces différentes épreuves.

Celles-ci doivent attester de la maîtrise des compétences attendues à chacun de ces trois stades de la scolarité.

Comme de coutume, le CEB (Certificat d'études de base) portera sur le français, les mathématiques et l'éveil (sciences, histoire, géographie).

Contraignante, l'épreuve doit être présentée par tous les élèves de sixième primaire en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que tous les élèves du 1er degré différencié de l'enseignement secondaire, ainsi que certains élèves de l'enseignement spécialisé sur décision de leur école.

Le CEB sera organisé dans toutes les écoles les matinées du 15 au 21 juin pour 60.877 élèves, selon des chiffres fournis par l'administration générale de l'enseignement.

Pour le réussir, ceux-ci devront obtenir au moins 50% dans chacune des matières évaluées. Les écoles doivent communiquer les résultats individuels pour le 26 juin au plus tard.

Obligatoire depuis 2013, le CE1D (Certificat d'enseignement secondaire du premier degré) concerne lui tous les élèves de 2e année commune et complémentaire du secondaire. Il porte sur le français (épreuve organisée le 15 juin), les mathématiques (18 juin), les langues modernes (19 juin pour la partie écrite, les oraux se tenant du 15 au 22 juin) et les sciences (20 juin).

Ici aussi, le seuil de réussite est fixé à 50%. L'épreuve sera présentée par 58.983 élèves au total.

Enfin, le CESS (Certificat d'enseignement secondaire supérieur), obligatoire depuis 2015 seulement, s'impose à tous les élèves de 6e secondaire et de 7e professionnelle.

Présenté par 48.352 élèves en Fédération, il ne porte toutefois que sur deux matières: le français (15 juin) et l'histoire (18 juin).

Pour l'épreuve de français, les élèves seront sondés sur leur aptitude de lecture et leur capacité à répondre de manière synthétique à une question.

En histoire, c'est la compétence de synthèse qui sera évaluée, mais seulement pour les élèves de 6e générale ou de technique de transition.

Généralement fort commentés, les résultats globaux du CEB seront communiqués le 27 juin prochain. Ceux du CE1D et du CESS ne le seront qu'à la mi-septembre seulement.

Depuis deux ans, l'organisation des épreuves certificatives est soumise à de strictes règles de confidentialité pour éviter toute fuite comme lors de l'épreuve de 2015 où des questions s'étaient retrouvées sur Facebook avant la tenue des épreuves.