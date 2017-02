Ce si serviable Monsieur Moreau

Ils sont en pointe dans le combat wallon pour des sanctions fortes et une transparence totale dans le dossier Publifin. " Je m'en occuperai en personne. A Charleroi, j'ai fait démissionner des dizaines de personnes ", a grondé un Paul Magnette très énervé sur le plateau de Jeudi en prime, à la RTBF. " On se donne cent jours pour mettre de l'ordre ", a cogné un Benoît Lutgen très bonapartien à la table de Pascal Vrebos, sur RTL-TVI. Il avait, juste avant, fait démissionner ses administrateurs dans l'intercommunale, et y avait à cet effet envoyé l'échevin d'Olne, Cédric Halin, à l'origine des premières révélations.

