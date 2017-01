Ce qui change ce 1er février

Hausse des tarifs à la SNCB et au TEC

Ainsi, à la SNCB, une augmentation moyenne des prix de 2,93% s'appliquera. Les cartes train/abonnements (cartes trajets, trajets scolaires, ..) et la carte Campus augmenteront de 3,38%.

Le prix du billet standard sera relevé de 2,6% en moyenne. Le prix minimum (trajet 1-7 km) du billet standard sera de 2,2 euros (augmentation de 0,1 euro) pour la deuxième classe et 3,3 euros (hausse de 0,1 euro) pour la première classe.

La Key Card, qui propose de courts trajets, passera de 21 à 22 euros. Le Go Pass 1 (un voyage pour les jeunes de moins de 26 ans) sera plus cher aussi. Le trajet simple coûtera désormais 6,2 euros (+0,2 euro). Le Go Pass 10 coûtera 52 euros à l'avenir contre 51 euros actuellement. Le billet Senior augmentera aussi de 0,2 euro et coûtera 6,2 euros. Enfin, le Rail Pass passera à 77 euros pour 10 trajets (+0,58%).

En Wallonie, le prix des abonnements annuels TEC sera adapté à l'inflation. Les autres tarifs resteront inchangés, à l'exception de l'achat du billet papier à bord du bus, qui connaîtra une hausse. Achetés à bord du bus, les billets passeront, le 1er février prochain, de 2,10 à 2,40 euros pour les NEXT, de 3,20 à 3,50 pour les HORIZON et de 5,30 à 5,50 pour les HORIZON+.

Instauration d'une taxe de séjour en région bruxelloise

Une taxe régionale sur les séjours touristiques s'appliquera en région bruxelloise. Le montant variera en fonction du lieu d'hébergement (hôtel, chez l'habitant, camping): cette taxe forfaitaire par nuitée s'élèvera à 4 euros par chambre et par nuit à l'hôtel, peu importe le nombre de personnes dans la chambre. Un tarif de 3 euros est prévu pour les terrains de camping et pour les lieux d'hébergement à domicile (secteur Airbnb).

Les étudiants en kot et les clients de maisons closes, qui ne sont pas considérés comme touristes, ne sont pas concernés par cette taxe touristique.

Mise en place d'une zone basses émissions à Anvers

La ville d'Anvers instaurera une zone de basses émissions permanente (LEZ), dans son centre-ville, à partir de ce 1er février. Cette zone sera interdite d'accès à certaines catégories de véhicules trop polluants, dans le but d'améliorer la qualité de l'air et la santé des habitants.

Hausse du prix de la bière

Les brasseries Haacht, Alken-Maes et AB InBev vont augmenter leurs tarifs en ce qui concerne le prix de la pils.

La brasserie Haacht augmente ainsi le prix de sa pils de 0,018 euro par verre, 0,58 euro par casier et 3,79 euros par fût. Idem du côté d'Alken-Maes, où la hausse est de 0,0136 euro par verre.

Du côté d'AB InBev, le prix d'une bière pour l'horeca sera 0,014 euro plus cher. Pour la distribution, le bac de bières augmentera de 37 centimes, ce qui représente 0,015 euro de plus par bouteille.

Nouvelle législation en matière de crowdfunding

De nouvelles règles en matière de crowdfunding entrent en vigueur ce 1er février 2017, dans le but de promouvoir ce type de services de financement alternatif. Le crowdfunding est un mécanisme qui permet de collecter des apports financiers d'un grand nombre de personnes en vue de financer un projet.

Un statut spécial "plate-forme de financement alternatif" sera créé. Il s'appliquera à ceux qui fournissent en Belgique, de manière habituelle un service de financement alternatif.

La loi fixe aussi les conditions d'agrément des plates-formes de crowdfunding par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA): être organisée sous la forme d'une société commerciale et avoir son administration centrale en Belgique; les administrateurs et dirigeants devront remplir des conditions d'honorabilité et d'expertise adéquates à l'exercice de leur fonction; la plate-forme devra souscrire une assurance et mettre en place une organisation adéquate.

Augmentation du prix des péages autoroutiers en France

Finalement pour ceux qui partiront en France lors des vacances de Carnaval, sachez que les péages sur les autoroutes françaises augmenteront en moyenne de 0,8%.

Cette hausse s'inscrit dans les augmentations prévues chaque année dans les contrats entre l'Etat français et les sociétés d'autoroute. Cette augmentation vient aussi compenser le gel des péages décidé par le gouvernement français en 2015.