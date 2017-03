Ce que l'on sait du conducteur en possession de deux bonbonnes de gaz à Saint-Gilles (Bruxelles)

Une patrouille de police a eu l'attention attirée jeudi après-midi, vers 16h00, par un véhicule suspect après que celui-ci eut brûlé deux feux rouges. La camionnette a été interceptée dans le bas de la rue de la Victoire par les policiers mais son conducteur ne s'est pas montré coopératif avec les forces de l'ordre, selon le chef de zone. L'individu a déclaré qu'il n'y avait rien dans l'espace de chargement et a refusé de l'ouvrir alors que les policiers le lui demandaient.

Après vérification de l'identité du conducteur - qui n'a pas été dévoilée, ni par la police ni par le parquet - et parce que la plaque d'immatriculation ne correspondait pas au véhicule, un chien détecteur d'explosif a été amené sur les lieux. L'animal n'a rien décelé d'anormal. Les policiers ont alors tenté d'ouvrir le haillon arrière du véhicule et y sont partiellement parvenus. Dans l'entrebâillement, ils ont aperçu la présence de bonbonnes. C'est alors qu'ils ont fait appel au Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de l'armée.

Après trois tentatives - qui ont entraîné des détonations -, les démineurs sont parvenus a ouvrir le haillon arrière de la camionnette et ont pu confirmer la présence de deux bonbonnes. L'une de celles-ci était vide tandis que l'autre était remplie de gaz, a indiqué le parquet dans un communiqué. Elles n'étaient reliées d'aucune manière entre elles et aucun dispositif d'allumage n'a été trouvé. "Aucun mécanisme de détonation n'a été retrouvé dans la voiture, ni d'autres explosifs", a encore précisé le parquet.

Le parquet de Bruxelles (BIEN de Bruxelles) est en charge des suites de l'enquête.

Le large périmètre de sécurité qui avait été installé dans les environs de la Porte de Hal en fin d'après-midi a été levé vers 20h00. Selon le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, le suspect était signalé comme radicalisé. "Il pourrait s'agir d'un returnee" qui a combattu en Syrie, avait-il précisé. Dans l'intérêt de l'enquête, le parquet ne communiquera pas sur l'identité de la personne arrêtée, a ajouté ce dernier jeudi soir. "Il n'y aura pas d'autre communication au sujet de cette affaire avant le point presse de 11h00 organisé ce vendredi matin au bâtiment Portalis, lors duquel un état des lieux du dossier sera effectué", a conclu le parquet.