"CarloThon": Di Antonio craque

On peut comprendre le manque de volonté du multi-ministre wallon d'être transparent. En 2016, il avait fait octroyer des subsides à deux associations proches du festival dont il est actionnaire et à une asbl fondée par des collaboratrices de son propre cabinet. Nous avons donc décidé de prendre sa porte-parole au mot, pour savoir ce qu'il en avait été en 2017 : le vendredi 13 avril, nous avons envoyé un mail aux 75 députés wallons. Objet : êtes-vous prêt à questionner Di Antonio sur ses subsides 2017 ? Appel relayé par un article sur levif.be sous le titre "Subsides wallons : députés, participez au "CarloThon"!"

Le mardi 17 avril, en milieu d'après-midi, 58 députés avaient répondu à notre appel. A 16 heures, retournement de situation. Carlo Di Antonio a envoyé un mail (voir ci-dessous) à la fois résigné et irrité à tous les députés : "Récemment, vous avez reçu un courriel faisant usage d'un procédé pour le moins interpellant sur le plan éthique. En dévoyant par ailleurs le Téléthon, ce courrier vous invitait à m'interroger sur l'octroi des subsides régionaux. Ne souhaitant pas alimenter une instrumentalisation des Députés wallons et le chantage formulé à leur égard, j'ai décidé de transmettre les données pour l'année 2017 à tous les Députés wallons." Morale, provisoire, de l'histoire : sans cette si vilaine presse, pas sûr que la transparence aurait été garantie. Une fois de plus.

Le mail de Carlo Di Antonio: