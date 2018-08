Carles Puigdemont de retour en Belgique: "Le nationalisme représente un danger pour l'Europe"

À l'automne 2017, Carles Puigdemont accède à la célébrité: en tant que ministre-président de Catalogne il a fait organiser un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, malgré une interdiction constitutionnelle. Il a été accusé de "rébellion", avant de détaler en Belgique. Six mois plus tard, il a été arrêté à la frontière allemande après qu'un mandat d'arrêt européen ait été délivré contre lui, et enfermé quelques jours en prison. Entre-temps, il réside à nouveau dans notre pays d'où il veut continuer à mener la lutte pour l'indépendance.

