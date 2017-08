C. Michel: "Aucun acte barbare n'ébranlera la force et la résilience de notre allié"

"La folie meurtrière des terroristes frappe à Barcelone", a indiqué jeudi via Twitter le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, après qu'une camionnette a percuté la foule sur les ramblas, l'avenue la plus touristique de la ville catalane. "Nous sommes à nouveau solidaires et pensons aux victimes et à leurs proches", a-t-il ajouté.