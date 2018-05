Budget wallon: La trajectoire de retour à l'équilibre confirmée

Au terme d'une seule journée de négociations, alors que 4 avaient été prévues, les autorités régionales ont confirmé la trajectoire de retour à l'équilibre structurel de la Région à l'horizon 2020. Pour cette année, le principe du budget initial a été totalement respecté, avec un déficit limité à 217 millions d'euros, a précisé le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR).

Lors de son conclave entamé hier/jeudi, le gouvernement, confronté notamment à une hausse des dépenses liée à l'augmentation des allocations sociales (+2% en septembre) et des salaires dans la fonction publique (+2% en octobre), devait trouver 100 millions d'euros alors qu'il s'était engagé à ne pas lever de nouvelles taxes.

Vendredi matin, c'est mission accomplie pour l'exécutif régional grâce, entre autres, à des corrections techniques et à des économies au sein de l'administration mais aussi à des recettes supplémentaires, issues notamment de la télé-redevance.

Le gouvernement a en outre dégagé des moyens pour de nouvelles mesures, dont l'introduction, dès septembre, d'un service citoyen pour lequel 600.000 euros ont été prévus et le lancement d'un plan wallon d'investissements, en infrastructures notamment, lié à un budget de 50 millions d'euros en crédits d'engagement.

Plus de 4 millions seront également attribués à l'aide à la famille tandis que 2 millions seront alloués au soutien à la création et/ou à la prise de participation dans des coopératives agricoles. Enfin, 5,5 millions viendront renflouer les aides SESAM pour les entreprises et 17,5 millions seront consacrés à l'assainissement du site Nordion à Fleurus. Au total, les nouvelles politiques et la réorientation des politiques en cours représentent un montant de 119,7 millions d'euros.