Budget : Reynders et Jambon ne veulent plus du comité de monitoring, Michel tempère

Le vice-Premier N-VA, Jan Jambon, a embrayé sur Twitter. Le chef du gouvernement, Charles Michel, a quant à lui indiqué qu'il n'entrait pas dans ses intentions de s'en passer en cette fin de législature.

Depuis le gouvernement Leterme, en préparation des exercices budgétaires du gouvernement, un comité composé des hauts fonctionnaires de l'administration fédérale et des institutions de la sécurité sociale est chargé d'estimer les montants qui seront nécessaires pour respecter les engagements pris.

La dernière estimation de ce comité a donné à lieu à des critiques et le patron de celui-ci est venu s'expliquer en commission. En outre, traditionnellement, le gouvernement passe une partie de ses travaux à refaire les calculs du comité pour ensuite s'en écarter.

"Un chiffre est mis en avant, sur lequel tout le monde se concentre et ensuite nous devons passer beaucoup de temps à faire des corrections sur ce chiffre. Selon moi, une nouvelle formule budgétaire est nécessaire, sans phase intermédiaire", a expliqué M. Reynders dans les colonnes du Standaard.

A ses yeux, il vaudrait mieux que le ministre du Budget se charge lui-même de cet exercice. Mercredi, en commission du Budget de la Chambre, cette sortie a étonné l'opposition qui a demandé des explications au Premier ministre. Dans la majorité, le président de la commission, Eric Van Rompuy (CD&V), a pris la défense du comité de monitoring.

"La suppression du comité de monitoring provoquerait plus de méfiance que de confiance. Il n'y aurait plus de référence pour le parlement. Je me distancie des propos de M. Reynders. Ce ne serait absolument pas opportun et ne ferait qu'augmenter le brouillard budgétaire", a-t-il déclaré.

La suppression de cet organe ne fait pas partie des plans du gouvernement, a assuré M. Michel lors de sa présentation de l'épure budgétaire 2019 -la dernière de la législature- devant les députés.

"Le gouvernement a bien l'intention de travailler avec le comité de monitoring jusqu'à la fin de la législature. Il n'y a pas d'autre choix", a-t-il dit.