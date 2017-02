Bruxelles : tous les quartiers ne sont pas hors de prix (cartes)

Sur le territoire particulièrement dense de la Région de Bruxelles-Capitale, la notion de " quartier " prend un sens différent, qui s'applique à plus petite échelle qu'ailleurs. Car, si l'immobilier est une matière locale, il l'est plus encore à Bruxelles, où l'attractivité, et donc la valeur de la brique, diffèrent d'une commune à l'autre, d'un bloc de rues à l'autre, d'une rue à l'autre ou même... d'un bout de rue à l'autre.

