Bruxelles subsidie une fausse université salafiste

Pas moins de 81 établissements d'enseignement font actuellement l'objet d'une enquête, car ils sont soupçonnés de décerner de faux diplômes ou d'abuser de l'appellation université ou haute école, selon des chiffres du ministre de l'Economie, Kris Peeters. Ces établissements, sous la loupe de l'Inspection économique, se situent principalement à Bruxelles (52 d'entre eux), mais certains se trouvent également en Flandre (18) et en Wallonie (11). Il s'agit d'institutions proposant aussi bien des cours par correspondance que des enseignements ex cathedra. L'infraction la plus courante est que l'établissement affirme être r...