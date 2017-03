Bruxelles-Propreté risque gros après une aide d'Etat camouflée

L'argent n'a pas d'odeur. Les millions d'euros que la Région de Bruxelles-Capitale a peut-être versés illégalement à Bruxelles-Propreté pendant des années en auront certainement une, et ça ne sentira pas la rose : Go4Circle, la fédération professionnelle des entreprises privées actives dans le secteur de la collecte et du recyclage de déchets, et cinq de ses entreprises membres, viennent en effet de se pourvoir devant le tribunal de première instance de Bruxelles pour réclamer des comptes à l'Agence régionale pour la propreté (ABP). Elles espèrent qu'y soit confirmée l'hypothèse selon laquelle les subsides dont bénéficie l'Agence constituent, en tout ou en partie, une aide d'Etat non déclarée, donc illégale. Dans la foulée, elles exigent non seulement leur suspension mais aussi leur remboursement. Soit près d'un milliard et demi d'euros ! Une bombe pour la Région de Bruxelles-Capitale, si l'accusation se révèle fondée : c'est elle qui exerce la tutelle directe sur cet organisme public.

