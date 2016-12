Bruxelles: des portiques anti-camions installés aux entrées du tunnel Léopold II

Ils ont été mis en place la semaine dernière, dans la nuit de mardi à mercredi. Ces portiques servent à empêcher les camions hors gabarit d'entrer dans le tunnel Léopold II dans l'attente de sa rénovation complète. Ils visent à se prémunir de nouveaux dégâts. "Malgré qu'il soit clairement indiqué que les plus de 3,5 tonnes ne peuvent pas accéder aux tunnels à Bruxelles, on a souvent des camionneurs qui ne lisent pas la signalisation", déplore Camille Thiry. "On a déjà eu plusieurs fois le cas de camions qui entrent dans des tunnels à Bruxelles et emportent une partie de la toiture ou endommagent l'équipement, que ce soient des ventilateurs ou des équipements incendie. Un cas assez récent dans le tunnel Léopold II avait causé des dégâts assez conséquents". Le choix du tunnel Léopold II est justifié par le fait qu'il s'agit du plus long à Bruxelles et par son état préoccupant. La question d'installer d'autres portiques anti-camions sera étudiée par la suite, notamment pour les tunnels de plus de 300 mètres.