Bracelet électronique: "c'est plus stressant que la prison"

"Parfois, les euphémismes peuvent soulager la douleur." Les hommes que nous avons croisés lors de notre voyage à travers le pays du bracelet - un monde inconnu et caché - étaient des durs. Pourtant, tous parlaient presque avec douceur de leur bracelet et ils leur arrivaient, comme inconsciemment, de le caresser. Ce bracelet à leur cheville est pourtant dur et très visible. C'est pourquoi Karel, trente ans, tente pour la plupart de le placer aussi haut que possible sur le mollet. Pour le cacher, c'est vrais, mais aussi pour mieux le sentir, car "quand je ne le sens pas, je panique" dit-il. "Ça m'inquiète quand je fais du sport, mais aussi quand je le cogne contre quelque chose j'ai peur qu'il soit cassé." Karel est là pour sa visite mensuelle avec son assistante judiciaire, Joke. Durant leur rendez-vous, elle lui parle de son travail dans un restaurant et demande comment il va. Bien, semble-t-il. Il y a bien eu cette violation, il y a quelque temps. Deux cents minutes dans la pampa. "Oui, j'ai reçu une lettre à ce sujet. Mais j'ai dû me rendre chez le médecin. Je l'avais pourtant signalé, mais le message n'est visiblement pas passé." Joke s'attaque ensuite à la partie la plus importante: le calendrier. Toutes les heures auxquelles Karel est autorisé à sortir sont enregistrées avec précision pour le mois à venir. Il y a les heures consacrées au travail, mais chaque détenu a également droit à des heures de temps libre. " Tu ne travailles pas le mardi et mercredi. Alors on dit de 11 à 15 heures? ", demande Joke. "Oui, si tu veux bien. Comme ça, je peux faire mon sport. J'ai même songé à retourner nager, mais ce n'est pas réaliste. " Joke soupire. "En fait, si, cela devrait être possible puisque le bracelet résiste à l'eau. Mais c'est vrai qu'en maillot, le bracelet est très visible. Karel acquiesce. C'est l'un de ces moments où le bracelet commence à peser. "Les week-ends sont aussi pénibles. Le ...