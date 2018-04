Bpost: quelques perturbations dans la collecte du courrier en Wallonie

La distribution du courrier, des paquets et des journaux n'a connu aucun problème majeur. Pour collecter le courrier par contre, si tout s'est déroulé sans accroc à Anvers, Gand et Bruxelles, les centres de Charleroi et Liège ont été touchés par des piquets bloquant les collectes. Le courrier en rade devrait être trié samedi et probablement encore lundi, les services postaux étant opérationnels en cette veille du 1er mai à l'exception des bureaux de poste.

Le syndicat chrétien était satisfait de la mobilisation. "Les affiliés CSC travaillant dans les services de collecte ont majoritairement suivi le mouvement. La collecte a donc été fortement perturbée en Wallonie", a expliqué Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes. "Nous attendons maintenant la réunion de mercredi" avec bpost avant de décider d'éventuelles actions supplémentaires, a-t-il ajouté. D'ici mercredi, les affiliés qui veulent encore manifester leur mécontentement seront couverts par le syndicat mais ce dernier n'a pas appelé à un mouvement structuré.

La direction de bpost avait annoncé jeudi son intention de sous-traiter intégralement les activités de nettoyage et de restauration en 2020. Ces services emploient environ 350 personnes.

En outre, l'emploi pourrait diminuer de 90 à maximum 130 équivalents temps plein au sein des contact centers.