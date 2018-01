Boom des plaintes contre les pratiques de recouvrement de dettes

Les plaintes déposées au centre de contact du SPF Economie contre les personnes chargées de recouvrir des dettes à l'amiable (avocats, huissiers de justice et bureaux de recouvrement) sont passées de 686 en 2016 à 913 en 2017, soit une hausse de plus de 30%. Il y a cinq ou dix ans, on enregistrait en moyenne 200 à 300 plaintes par an.

Vu que le point de contact est relativement nouveau, il est possible que la hausse incombe à une meilleure connaissance de cet outil par le public, a expliqué auprès du Soir le cabinet du ministre de l'Economie Kris Peeters. Mais on constate bien "une hausse des plaintes et des pratiques abusives de certains membres du secteur du recouvrement", a-t-il ajouté.

Pour les huissiers de justice, cette information donne une image erronée de leur profession car, en réalité, seules les plaintes contre les sociétés de recouvrement ont sensiblement augmenté: de 642 en 2016, elles sont passées à 882 l'année suivante, a signalé le Centre d'expertise juridique et social pour les huissiers de justice (SAM-TES).

Les plaintes concernant les huissiers de justice ont, elles, diminué: le SPF Economie en a reçu 24 en 2017, contre 38 en 2016. Enfin, seules sept plaintes visant les avocats ont été envoyées en 2017, et six en 2016.

Le SPF Economie a confirmé ces chiffres à Belga. Sur le total de 913 plaintes adressées en 2016, 264 étaient liées à une fraude, a-t-il précisé. Il s'agit par exemple de bureaux de recouvrement fictifs, érigés uniquement dans le but d'escroquer des citoyens.

Les sociétés de recouvrement, les huissiers de justice et les avocats sont tous tenus de suivre une loi de 2002 qui interdit de réclamer aux débiteurs des coûts autres que le montant des factures non payées, à l'exception des montants déterminés dans le contrat ou les conditions générales (intérêts, frais de recouvrement, etc.).

Mais cette loi est facilement contournable. "Les créanciers y ont vu la possibilité d'adapter leurs conditions générales et d'imposer de fortes clauses pénales aux débiteurs", admet ainsi SAM-TES. Qui dit plaider, avec la Chambre nationale des huissiers de justice, pour une révision de la loi et une meilleure protection des consommateurs.

Selon le cabinet du ministre Peeters, une adaptation est actuellement en discussion.