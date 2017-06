Bientôt des pavillons modulaires pour accélérer la rénovation de logements sociaux

Selon la ministre bruxelloise du Logement, Céline Fremault (cdH), l'idée d'étudier la possibilité d'utiliser des pavillons modulaires pour permettre des opérations tiroirs sur des sites importants comme la Cité Modèle de Laeken, du Peterbos à Anderlecht a été proposée au gouvernement Vervoort à titre de solution innovante face aux difficultés de relogement de leurs locataires dans le cadre de grandes opérations de rénovation.

D'après Mme Fremault, nécessitant peu d'installation de chantier, ce type d'habitat préfabriqué et durable représente une réelle opportunité au niveau des délais de fabrication et d'installation in situ. L'objectif de ce marché pilote visera l'étude des différentes possibilités de relogement provisoire en solution préfabriqué bois, modulaires et déplaçables répondant également aux enjeux de construction durable et d'économie circulaire.

"Déjà répandu chez nos voisins européens, ce projet innovant de pavillons modulaires en bois doit permettre d'accélérer encore davantage la rénovation du patrimoine social tout en permettant aux locataires de rester dans leur quartier le temps de la rénovation de leur immeuble", a commenté la ministre, à l'issue de la réunion.