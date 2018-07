Belgique-France : le plus vieux match du monde !

A la fin du mois de juin 1930, les équipes de France et de Belgique embarquent, respectivement à Nice et Barcelone, à bord du Conte Verde de la Blue Star Line. Direction Montevideo et la première Coupe du monde de l'Histoire dont les deux pays ont été les premiers en Europe à accepter l'invitation. Quatre-vingt huit ans plus tard, le paquebot franco-belge arrive enfin dans le port de Saint-Pétersbourg mardi pour un match tellement classique qu'on avait jusqu'ici oublié qu'il pouvait être le match du siècle mais entre les deux pays les plus proches... et les plus différents de la Terre. Sur les terrains de foot aussi, ces deux pays sont les "plus imbriqués" de l'histoire.

...