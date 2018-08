Bel RTL sous le signe de la 'Belgattitude': toutes les nouveautés de la rentrée

Outre la matinale, qui débute à 7h00, Bérénice animera également 'On pousse le bouchon sur Bel RTL' entre 8h et 9h. Le but est d'accompagner les personnes coincées dans les embouteillages et de leur donner le sourire durant ces moments parfois peu agréables, explique la principale concernée.

Les auditeurs retrouveront leurs animateurs habituels, comme Jean-Michel Zecca, Sandrine Corman, Michaël Pachen, Sandrine Dans ou Serge Jonckers, pour différentes émissions, parfois totalement nouvelles et à des heures différentes que lors de la saison radiophonique écoulée. Stéphane Pauwels hérite, lui, d'une apparition quotidienne dans cette grille, entre 13h et 14h, pour un moment de confidences.

L'information sera toujours au rendez-vous, notamment avec deux grands rendez-vous en cours de journée, de 12h30 à 13h00 et de 18h00 à 18h30. Olivier Schoonejans et Thomas de Bergeyck se chargeront du premier en alternance et Michel De Maegd et Caroline Fontenoy en feront de même en fin d'après-midi.

"C'est en fait un nouveau bébé et on va l'entendre!", prévient Erwin Lapraille, directeur des radios de RTL (Bel RTL, RadioContact et Mint) depuis le mois de juin. "On a été longtemps leader mais, avec les récentes secousses (le plan de restructuration au sein de RTL Belgium et le licenciement de Stéphane Rosenblatt, à qui l'on avait auparavant retiré les responsabilités qu'il avait sur la principale radio du groupe, ndlr), on a perdu ce statut (au profit de RadioConcact et de Vivacité, ndlr). On veut à présent le retrouver." La signature 'Vivrensemble' résumant l'identité de la chaîne fait par ailleurs place à 'Vos meilleurs moments'.

Quant au logo, il évolue également. Contrairement à l'ancien, le 'Bel' devient aussi important que 'RTL' sur le nouveau, la radio misant beaucoup sur sa spécificité belge. La traditionnelle montgolfière ne dispose plus d'une base carrée mais bien ronde. "On veut désormais arrondir les angles et être un peu moins carrés, avec un mélange de couleurs et d'humeurs différentes. L'objectif est de remettre l'auditeur au coeur de la station", confie encore Erwin Lapraille. La nouvelle grille sera inaugurée le lundi 3 septembre.