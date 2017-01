Bart Tommelein emmènera la liste Open Vld aux élections communales à Ostende

"J'ai décidé ces derniers jours de défier le bourgmestre Johan Vande Lanotte (sp.a, ndlr) et donc d'emmener la liste des libéraux", a expliqué Bart Tommelein. "Après vingt ans, je ne pense pas que le changement et une vision d'avenir viendront de Monsieur Vande Lanotte. Il y a beaucoup de défis et en tant que vrai Ostendais, je ne vois pas seulement ce qui y vit, mais également ce dont Ostende a besoin. Je veux être le bourgmestre de tous les Ostendais et prendre la tête d'un projet auquel tout le monde pourra collaborer."

Bart Tommelein démissionnera de son poste de président du conseil communal. "Je veux jouer un rôle plus libre", a-t-il poursuivi. Il a aussi mentionné le projet de Johan Vande Lanotte de créer un parti citoyen. "Nous sommes ouverts à tous, et aussi à ceux qui n'ont pas de carte de parti. Je n'en avais pas non plus en 2000 quand je suis devenu conseiller communal."

L'homme ne prévoit pas de problèmes pour le reste de la législature. "La coalition continue. Mais l'Open Vld est désormais adulte à Ostende et nous sommes prêts à livrer le prochain bourgmestre", a-t-il conclu.