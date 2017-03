Luc Delfosse Auteur, journaliste Opinion

Bart (De Wever) Houdini et le coup de l'éléphant

La question me tarabustait depuis longtemps. Mais quel était donc le vrai héros de Bart De Wever ? Je ne parle ni de César, encore moins de Cicéron, que le Super Jules de la cause flamande exhibe, entre orgueil et humour démesurés. Non : quel était donc le Jiminy Cricket, l'enivrant mentor, la conscience "aux exigences extrêmes", comme dit plus noblement Cocteau, qui guidait aussi secrètement qu'impérativement les actes de ce sorcier de la politique ?