Bal du bourgmestre à Evere: le dossier classé sans suite après "régularisation"

Selon la porte-parole du Parquet, les poursuites envers lui ont été jugées "inopportune" en raison de la régularisation effectuée depuis lors par Rudi Vervoort. Rappel des faits.

Le 7 avril 2017, Le Vif/L'Express avait publié une enquête qui avait révélé une totale confusion entre intérêts publics (ceux du bourgmestre en titre Rudi Vervoort) et privés (l'association de fait qui organisait le bal annuel). Cette association de fait, constituée pour l'essentiel de la secrétaire de Rudi Vervoort, agissait sans aucun contrôle démocratique, notamment sur ses comptes, tout en s'appuyant en grande partie sur les ressources de la commune : les enveloppes, lignes téléphoniques et fichiers d'adresses de l'administration communale étaient ainsi utilisés pour l'organisation de ce bal. Les courriers d'invitation étaient signés de la main du bourgmestre et le numéro de compte renseigné pour les réservations était également à son nom. Interrogé à ce propos par Le Vif/L'Express, Pierre Muyle, bourgmestre faisant fonction, n'a pas souhaité évoquer l'état des comptes de cette association de fait.

"Aucune distinction claire n'est faite entre la commune et cette association de fait qui n'est pas la commune. Et Rudi Vervoort utilise manifestement ses fonctions au sein de l'institution communale pour valoriser une structure privée", soulignait, en avril dernier, Geoffrey Grandjean, politologue à l'ULg. Le groupe Ecolo-Groen d'Evere avait également dénoncé cette "utilisation de services et de biens publics à ses fins personnelles".

Désormais, c'est l'asbl publique éveroise La Fermette, chargée à la fois de la gestion de certains biens immobiliers communaux et de l'organisation d'événements festifs, qui s'occupera de porter le projet de bal. Ses statuts ont été modifiés en conséquence, le 21 décembre 2017. Son conseil d'administration se compose exclusivement des membres du collège communal. Une convention entre la commune et l'asbl, avalisée en conseil communal le 25 janvier dernier, prévoit que cette dernière bénéficiera d'un soutien administratif de la commune qui lui sera facturé, a précisé Pierre Muyle. L'asbl La Fermette sera tenue de publier ses comptes et de tenir une assemblée générale par an, ce qui assurera la nécessaire transparence à cette activité communale festive.

"Les moeurs politiques ont changé, soulignait il y a presqu'un an Georgy Manalis, alors chef de cabinet de Rudi Vervoort. On ne peut plus poursuivre avec la formule actuelle. Le danger de confusion et de manque de clarté est trop grand." Modifiée, l'organisation de la 20e édition du bal du bourgmestre, qui aura lieu ce 3 mars à Evere, devrait donc être irréprochable. Au contraire des 19 premières éditions. S'il y a eu "régularisation", selon les termes du Parquet, c'est que durant 19 ans, il y avait irrégularités.