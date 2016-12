Bagages perdus et vols retardés pèsent 1,5 million d'euros en dédommagements

Les réclamations introduites auprès des compagnies aériennes se chiffrent à 1,5 millions d'euros cette année, selon les données de Claim It, une société qui défend les droits des passagers.

Depuis 2013, des dédommagements peuvent être réclamés pour un retard de plus de trois heures. Le nombre de réclamations a dès lors fortement augmenté. "Cette année nous avons déjà aidé 9.000 Belges. L'an passé ils n'étaient que 7.500", affirme Ralph Pais de Claim It. "Plus le vol est long, plus hauts sont les montants qui peuvent être récupérés.

Le dédommagement peut aller jusqu'à 600 euros."