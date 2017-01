Avons-nous vraiment besoin d'un pouvoir fort ?

Le premier volet de cette nouvelle vaste introspection assène, comme on actionne un couperet, que 70 % de la population réclament aujourd'hui " un pouvoir fort ". Au vu du climat de plus en plus fielleux, au fil de ces quatre ou cinq dernières années, l'information n'est pas forcément surprenante. Elle confirme en fait, en avançant un chiffre, en permettant, hors élections, avec toutes les marges d'erreur à intégrer et toutes les nuances à conserver, d'esquisser une évaluation quantitative de l'étendue de l'aigreur ambiante.

