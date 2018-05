Avocats.be veut améliorer le sort des jeunes stagiaires

Sur 8.000 avocats inscrits dans les barreaux de Bruxelles, de Wallonie et de la Communauté germanophone, un tiers environ sont de jeunes diplômés qui entament leur carrière.

"La situation financière de bon nombre d'entre eux est difficile", relève Jean-Pierre Buyle, président d'Avocats.be, l'ancien Ordre des barreaux francophones et germanophone. "Quelques-uns sont engagés dans de grands cabinets d'affaires et gagnent très vite fort bien leur vie, moyennant des prestations horaires très lourdes, mais beaucoup sont rétribués au barème et celui-ci doit être revalorisé."

Concrètement, la réflexion d'Avocats.be n'est pas encore lancée, mais le chantier doit être ouvert à la rentrée. Me Buyle compte récolter des informations sur ce qui se fait à l'étranger notamment. Le système de formation au sortir des études universitaires (les cours CAPA) seront également revus "en profondeur".