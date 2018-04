Avec 1 million de touristes par jour, la Côte plutôt satisfaite des vacances de Pâques

La Côte avait misé sur 1,2 million de touristes d'un jour mais le temps variable du début des congés de printemps n'a pas permis d'atteindre ces espérances: 1,1 million de touristes ont tout de même décidé de changer d'air à la mer. Le week-end de Pâques a vu arriver environ 300.000 touristes au littoral et le week-end de clôture des vacances aura attiré environ le même nombre de personnes.

Les vacances ont également bien lancé la saison des séjours touristiques. Surtout pendant les week-ends, les hôtels ont compté un taux d'occupation moyen d'entre 80 et 85%. Le soleil de printemps a même poussé quelques taux d'occupation jusqu'aux valeurs exceptionnelles de 90% ou plus. Les jours de semaine, les hôtels étaient toujours occupés à 70% en moyenne, ce qui n'est pas un mauvais résultat selon Westtoer.

Le tourisme en Flandre atteint un record en 2017, après la mauvaise passe de 2016

Le secteur touristique en Flandre s'est remis de la crise de 2016 engendrée par la menace terroriste notamment. Le nombre de touristes accueillis au nord du pays a augmenté de 8% en 2017 par rapport à 2016 et dépasse même le précedent record de 2015 de 2%. "Le secteur du tourisme est exceptionnellement résilient", s'est réjouit dimanche matin le ministre flamand du Tourisme, Ben Weyts.

La Flandre a enregistré l'an dernier 12,8 millions d'arrivées touristiques, soit une hausse de 8% par rapport à 2016 et de 2% par rapport à 2015, année record. Le nombre de touristes belges a grimpé de 3% et les vacanciers étrangers marquent leur retour en Flandre (+13%). Le nombre de nuitées touristiques a également augmenté, pour atteindre 30,7 millions (+6%). Les nuitées de touristes étrangers venus pour le plaisir ou pour le travail ont augmenté de 11%. La Flandre a attiré les touristes européens tout au long de l'année et surtout davantage de Hongrois (+37%), de Suisses (+16%) et d'Allemands (+14%).

Le nord du pays gagne aussi en popularité dans des contrées plus lointaines avec 48% de touristes brésiliens supplémentaires en 2017, 34% de Russes, 24% de Chinois et 21% d'Américains en plus. Le taux d'occupation des hôtels flamands était en moyenne de 64% l'an dernier, soit 4% de plus qu'en 2016, ressort-il du baromètre des hébergements de Toerisme Vlaanderen, l'agence du tourisme flamande. "Le plus dur est passé", se réjouit Ben Weyts. "Nous restons focalisés sur nos atouts: nos Maîtres flamands, notre nourriture et nos boissons, notre patrimoine artistique, le cyclisme. Cela porte ses fruits."