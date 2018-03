Authenticité d'oeuvres russes aux Beaux-Arts de Gand: plusieurs perquisitions

Le Musée des beaux-arts de Gand fait l'objet d'une enquête judiciaire à propos de l'authenticité d'une vingtaine d'oeuvres avant-gardistes russes qui y avaient été exposées. Celle-ci fait suite à une plainte déposée par quatre marchands d'art et une personne qui gère l'héritage artistique d'un artiste renommé. Le parquet n'a pas souhaité communiquer l'objectif des perquisitions menées lundi. Le collège de la ville de Gand a également confirmé la perquisition du Musée, sans donner davantage de détails.

Au début du mois de mars, la directrice du Musée, Catherine de Zegher, a été temporairement écartée et un audit a été lancé, à la suite d'une exposition de ces oeuvres russes à l'authenticité non-établie. L'audit devrait commencer cette semaine et porter sur la manière dont le Musée des beaux-arts de Gand a suivi les règles en la matière et les pratiques ad hoc de référencement concernant les prêts entrants.

Aucun protagoniste n'a précisé si le domicile de Mme de Zegher avait été perquisitionné. L'intéressée n'était d'ailleurs pas disponible pour commenter ces informations. Pour le moment, aucun directeur ad intérim n'a été nommé au Musée, où personne n'a souhaité évoquer les perquisitions menées lundi matin.

Dans la soirée, on apprenait que le cabinet de l'échevine de la Culture Annelies Storms avait également été perquisitionné. Lors de la séance du conseil communal, l'opposition a demandé des éclaircissements sur cette affaire. Le bourgmestre Daniel Termont a répondu que les membres du conseil ne pouvaient pas poser de questions à propos d'une enquête judiciaire en cours.