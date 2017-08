Augmentation des peines de travail pour les petits délits

Les juges condamnent de plus en plus à des peines de travail en cas de petits délits. L'an passé, 10.0363 peines ont été rendues, soit 1.500 de plus qu'en 2011. "La peine de travail est essentielle dans la condamnation", affirme le ministre de la Justice, Koen Geens, rapporté par Het Laatste Nieuws, jeudi.