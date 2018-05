"Aucune démocratie ne pourra jamais mettre en oeuvre la parade absolue au terrorisme"

L'attaque terroriste qui a coûté la vie à deux policières et à un passant à bord de sa voiture dans une rue de Liège le mardi 29 mai met en exergue des failles que les attentats de ces dernières années en Belgique et en France ont grandement documentées. Entre le modus operandi de l'agression (au moyen d'un couteau, avec pour cible prioritaire des forces de police et à l'encontre de femmes) et le parcours évoqué de radicalisation en prison de l'auteur Benjamin Herman, se dessinent un nouvel épisode de la déferlante islamiste en Europe et la première opération terroriste individuelle de ce type qu'ait connue la Belgique avec mort de policiers. Des membres des forces de l'ordre en patrouille dans la station de métro bruxe...