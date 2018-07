Attention ici les statues sont vivantes (en images)

Le week-end passé a eu lieu, dans le petit village de Marche-en-Famenne, la deuxième édition du festival "Statues en marche", le plus grand rassemblement d'Europe de statues vivantes. L'occasion de faire une promenade dans un monde féerique, parfois imaginaire, parfois inquiétant de réalité, et pas si figé qu'il n'y paraît. Cent et huit artistes ont répondu présent à l'invitation et ont étonné, mais aussi diverti, plus de 50.000 personnes, soit 15.000 de plus que lors de la première édition de ce festival.