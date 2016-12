Attention au verglas pour le premier jour de l'an

De la brume et un risque de brouillard givrant sont ainsi possibles samedi après-midi et durant la nuit prochaine car les nuages bas seront nombreux et parfois à l'origine de quelques faibles précipitations pouvant être verglaçantes. Toutes les provinces sont déjà concernées à l'exception de celles de Liège, de Namur et de Luxembourg et de la Côte pour qui cette mise en garde ne vaudra qu'à partir de ce samedi soir.

Demain par contre, tout le territoire est concerné par l'avertissement de l'IRM, qui prévoit donc du verglas au sol pouvant gêner les déplacements et ralentir le trafic routier.

Durant la nuit de dimanche à lundi, une perturbation traversant le pays donnera lieu à des précipitations sous forme de neige fondante ou parfois de neige en Basse Belgique, et sous forme de neige en Ardenne. Elle s'attardera encore sur la moitié sud du pays lundi matin, où elle conduira encore à des chutes de neige. Une accumulation de quelques cm est possible. L'IRM maintient dès lors son avertissement jusque lundi 13h00 pour l'ensemble du pays, sauf pour le littoral.