Attentats du 22 mars: la chambre du conseil prolonge la détention préventive d'Abrini et de Krayem

Mohamed Abrini, qui était recherché depuis les attentats du 13 novembre 2015 perpétrés à Paris, a été interpellé le 8 avril 2016 au square Albert à Anderlecht. Il a reconnu être l'homme portant un chapeau, visible sur des bandes de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem. Il est donc le troisième homme vu en compagnie des deux kamikazes de Brussels Airport, qui a abandonné le 22 mars 2016 une valise bourrée d'explosifs à l'aéroport.

Après que Najim Lachraoui et Ibrahim El Bakraoui ont déclenché leurs explosifs, il aurait quitté l'aéroport à pied, laissant vraisemblablement sur place sa propre bombe encore intacte. Son ADN a été retrouvé dans les appartements bruxellois des rues Max Roos et Henri Bergé qui ont servi de planques. Le 20 mai 2016, Mohamed Abrini a participé aux reconstitutions organisées rue Max Roos à Schaerbeek et à Brussels Airport. Il a été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes et de tentatives d'assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles.

Il a également été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'assassinats terroristes dans le dossier concernant les attentats de Paris. Ossama Krayem, un ressortissant suédois originaire de Malmö qui était jusque-là connu sous le nom d'emprunt de "Naïm Al Hamed", a également été arrêté le 8 avril 2016, à Laeken. Il était présent dans le complexe commercial City 2 lors de l'achat des sacs qui servirent lors des attentats de Bruxelles.

Juste avant l'attentat commis dans le métro, il a été filmé dans la station Pétillon alors qu'il discutait furtivement avec Khalid El Bakraoui, le terroriste qui s'est fait exploser à Maelbeek. Il a également donné à ce dernier un sac à dos avec lequel celui-ci s'est fait exploser. Selon ses dires, il ignorait que le sac contenait des explosifs. Ossama Krayem a été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste et d'assassinats terroristes dans le dossier relatif aux attentats de Bruxelles