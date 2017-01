Attentats Bruxelles : L'officier de liaison à Istanbul viendra s'expliquer à la Chambre

Ces deux témoignages sont particulièrement attendus depuis plusieurs mois. Le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, a accablé à deux reprises M. Joris à la suite de l'échec du transfert de l'un des futurs terroristes du 22 mars, Ibrahim El Bakraoui.

Les accusations portées par le ministre N-VA s'inscrivent dans un contexte politique particulièrement tendu. Le 23 mars, au lendemain des attentats, des déclarations du président turc Recep Tayip Erdogan ont plongé le gouvernement fédéral dans une crise inattendue.

Selon les autorités turques, la Belgique n'a rien fait des informations qu'elles lui ont transmises après l'arrestation en juin 2015 du futur kamikaze à Gaziantep, à proximité de la frontière syrienne. Ibrahim El Bakraoui sera renvoyé à sa demande vers les Pays Bas, sans être inquiété.

Face à ces révélations, M. Jambon décide en fin de soirée de présenter sa démission au Premier ministre Charles Michel, qui la refusera. Au bout d'une nuit de réflexion, il la retirera mais il en fera quand même part aux caméras de télévision, une heure avant le début d'une cérémonie d'hommage national.

Le 25 mars, devant la Chambre, le ministre retracera le fil des événements. Ibrahim El Bakraoui, alors en libération conditionnelle pour faits de banditisme selon des conditions qui lui interdisent de quitter la Belgique, est arrêté le 11 juin 2015 en Turquie.

Le 26 juin, les autorités turques en informent l'officier de liaison, alors en vacances, mais en ne lui communiquant que très peu de détails. La communication entre l'officier et la Direction centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée (DJSOC) ne semble pas s'être déroulée comme il le fallait.

La collaboration avec la Turquie paraît également poser problème puisque le 14 juillet, à 10h14, elle avertit l'ambassade belge à Ankara qu'elle expulse Ibrahim El Bakaroui à 10h40 vers les Pays Bas, un élément que M. Joris n'apprendra qu'à 16h. Et ce n'est que le lendemain que la police turque lui précisera que l'individu a été interpellé pour des motifs de terrorisme.

Face aux parlementaires, M. Jambon mettra en cause sans détour l'officier de liaison. Ce n'est pas l'appareil policier, ni même un service qui a commis une faute, mais un homme, en l'occurrence M. Joris qu'il accuse d'avoir manqué de proactivité et d'implication dans ce dossier. Il invoque notamment l'absence de communication entre l'officier et la DJSOC entre le 29 juin et le 20 juillet, date à laquelle le premier informera la seconde de l'interpellation pour terrorisme d'Ibrahim El Bakraoui et de son expulsion.

La commission d'enquête a entendu au mois de novembre MM. De Buysscher et Joris. Selon l'opposition, ces auditions ont permis de disculper l'officier et de mettre en lumière des problèmes au sein de la DJSOC.

Au mois de décembre, des révélations dans la presse ont relancé le dossier: le 23 mars, après que son cabinet a reconstitué la ligne du temps de cette affaire, le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion avec plusieurs dirigeants policiers pour leur exposer cette ligne du temps. A la surprise des policiers, un invité est autour de la table: le président de la N-VA, Bart De Wever, qui ne dispose pourtant d'aucune habilitation de sécurité mais qui se trouvait au cabinet de M. Jambon à ce moment.

Invité à s'expliquer devant la commission d'enquête le 19 décembre, M. Jambon a justifié cette présence par les circonstances exceptionnelles ce jour-là. Il a également répété ses accusations à l'égard de M. Joris alors que son collègue de la Justice, Koen Geens, a évoqué des "erreurs systémiques". Certains éléments méritent d'être éclaircis: le 23 mars, M. Joris se trouvait à Bruxelles mais n'a pas été convoqué à la réunion. Il rencontrera le 24 mars la hiérarchie policière et fournira une série d'explications. Le 26 mars, il sera renvoyé à Istanbul.

L'audition de M. Joris est donc particulièrement attendue. Jusqu'à présent, il ne s'est jamais exprimé publiquement, ni au parlement, ni dans les médias.