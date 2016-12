La réunion du Conseil national de sécurité avait été fixée de longue date, et non spécifiquement à la suite de l'attentat au camion-bélier commis lundi soir sur le marché de Noël de Berlin. Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait déjà indiqué dès lundi soir que le niveau de la menace demeurait fixé à 3, soit une menace grave et vraisemblable, mais pas imminente.

Les mesures déjà prises par le Centre de crise en concertation avec les pouvoirs locaux ont été confirmées.