Attendre un taudis pendant dix ans: vivre à Bruxelles est devenu impayable

Vendredi matin, rue Dansaert. Au deuxième étage d'une maison de maître en piteux état vit Krystyna Wisniewska, une dame de 62 ans. Son appartement à une chambre est assez spacieux. Mais à la cuisine, l'eau s'infiltre à travers le plafond dès que le voisin du dessus ouvre son robinet, ou utilise le lave-vaisselle ou le lave-linge. Le propriétaire a accroché une toile au plafond pour absorber l'eau - un geste non superflu vu les taches d'humidité - mais qui n'empêche pas le sol de la cuisine d'être régulièrement inondé. Par ailleurs, les tuyaux d'écoulement de la cuisine sont bouchés. Krystyna fait la vaisselle dans une bassine et ensuite elle verse l'eau dans la toilette. Elle ne cuisine presque pas : vu l'humidité qui s'infiltre, elle n'ose pas utiliser les plaques et de toute façon l'installation électrique vieillie ne résiste pas à grand-chose. Quand Krystyna allume sa bouilloire, les plombs sautent. Il n'y a pas de chauffage central. Sur les trois anciens convecteurs présents, seul l'exemplaire dans le coin du salon aménagé en chambre à coucher fonctionne encore. La salle de bains d'avant-guerre est tout à fait sinistre. Face au refus du propriétaire de changer le boiler au gaz aussi dysfonctionnel que mortellement dangereux, Krystyna acheté une nouvelle chaudière (prix : 250 euros). Elle a couvert le bord de la douche de ruban adhésif transparent, pour éviter que l'eau ne s'échappe par là. Elle a également colmaté les interstices de la porte d'entrée.

