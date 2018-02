Arrestations chez Globe Aroma: deux personnes maintenues en centre fermé

En réaction au maintien en détention de Jiyed et Mounir Tahri, le front commun syndical CSC-FGTB, le MOC et le CEPAG, la Coordination des sans-papiers et la Plateforme de soutien des sans-papiers, appellent à la mobilisation tous les jours de cette semaine au carrefour Arts-Loi, de 12h00 à 14h00.

"Nous dénonçons cette décision judiciaire et la politique de criminalisation des sans-papiers qui a entraîné l'arrestation de Mounir et Jiyed. Nous ne lâcherons rien et nous continuerons le combat tant que leur libération ne sera pas effective. Nous exigeons de ce gouvernement l'abrogation des lois liberticides sur les visites domiciliaires et revendiquons une politique migratoire juste où sera inscrite la régularisation de tous les sans-papiers", indiquent-ils.