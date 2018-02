Arrestation Abdeslam: la violence de la fusillade rue du Dries (vidéo)

La rédaction de VTM NIEUWS a pu obtenir des photos de la cache de Salah Abdeslam, Sofiane Ayari et Mohammed Belkaid, située rue du Dries à Forest, juste après la fusillade qui y avait eu lieu en mars 2016. On peut y constater la violence des faits et des échanges de balles qui s'y sont déroulés.